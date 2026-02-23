Україна веде перемовини з РФ щодо організації чергового обміну полоненими. Очікується, що він буде масштабним і може відбутися цього тижня.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference.

Коли відбудеться черговий обмін полоненими

На питання, чи можна очікувати обмін військовополоненими найближчим часом, Буданов відповів, що над цим ведеться робота.

– Ми працюємо над цим. Я сподіваюсь, що все ж таки на цьому тижні це станеться, – сказав керівник ОП.

На уточнення щодо можливих масштабів обміну, Буданов зазначив, що йдеться про “значну” кількість людей.

– Значна цифра. Більша, ніж минулого разу. Скажімо так, – підсумував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 20 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що протягом найближчих днів сторони переговорів мають визначити дату проведення обміну військовополонених між Україною та Росією.

5 лютого з російського полону до України повернулися 157 громадян. Серед звільнених були військовослужбовці та цивільні. Таку саму кількість осіб українська сторона передала Росії.

15 листопада секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про консультації щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українських громадян з російського полону за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.

