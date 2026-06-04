Щороку 4 червня в Україні відзначають День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Пам’ятну дату встановили у 2021 році рішенням Верховної Ради, щоб вшанувати наймолодших жертв війни та привернути увагу до злочинів проти дітей.

У 2026 році День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії, припадає на четвер, 4 червня.

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Чому День пам’яті дітей відзначають 4 червня

Постанову про встановлення пам’ятної дати Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року.

У документі зазначалося, що з початку російської агресії у 2014 році на території Донецької, Луганської та інших областей України загинуло щонайменше 240 дітей.

Під час ухвалення рішення парламент врахував також практику Організації Об’єднаних Націй. Саме 4 червня у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, заснований Генеральною Асамблеєю ООН.

Тому в Україні саме ця дата стала Днем вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Що передбачає постанова Верховної Ради

Постановою рекомендовано Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування розробляти та затверджувати заходи для вшанування пам’яті загиблих дітей на державному та місцевому рівнях.

Контроль за виконанням документа покладено на Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Щороку 4 червня в різних регіонах України проходять меморіальні заходи, акції пам’яті, тематичні виставки, уроки та інші ініціативи, присвячені дітям, чиї життя забрала війна.

Скільки дітей загинули через агресію Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість жертв серед дітей продовжує зростати.

За даними Офісу генпрокурора станом на 1 червня 2026 року, внаслідок збройної агресії РФ проти України загинули 705 дітей, ще 2 532 дитини дістали поранення.

У відомстві наголошують, що ці дані не є остаточними. Через тимчасову окупацію частини територій та активні бойові дії встановити повну кількість постраждалих дітей наразі неможливо.

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