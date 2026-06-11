У спекотний сезон кондиціонер в автомобілі — це базова потреба для нормальної поїздки. Водночас ефективність системи охолодження напряму залежить від кількості холодоагенту, або фреону, який циркулює всередині системи.

Скільки коштує заправити кондиціонер в авто, читайте в нашому матеріалі.

Чому кондиціонер в авто не охолоджує

З часом рівень фреону знижується навіть у справному авто, і це поступово впливає на якість охолодження.

Зараз дивляться

Втрати відбуваються не через одну конкретну поломку, а через певні процеси:

ущільнювачі старіють,

гумові елементи втрачають еластичність,

в місцях з’єднань можуть з’являтися мінімальні витоки.

У результаті кондиціонер починає працювати слабше, компресор отримує більше навантаження, а витрата пального зростає.

Як зрозуміти, що системі потрібна заправка

Перший і найочевидніший сигнал — зниження ефективності охолодження. Якщо раніше салон швидко ставав прохолодним, а тепер кондиціонер працює повільніше або майже не відчувається холод, це говорить про нестачу фреону.

Також варто звернути увагу на непрямі ознаки, зокрема це збільшене навантаження на двигун при вмиканні кондиціонера, нестабільна робота системи або поява сторонніх запахів у салоні. Останнє вже частіше пов’язане не з фреоном, а із забрудненням випарника та розвитком бактерій, що потребує окремого очищення.

Скільки коштує заправити кондиціонер в машині на СТО

Скільки коштує заправити фреоном машину залежить від того, де ви будете це робити. Самостійна заправка коштуватиме дешевше, але є певні ризики зіпсувати кондиціонер. У сервісних центрах процедура проходить у кілька етапів. Спочатку з системи відкачують залишки старого холодоагенту, після чого перевіряють герметичність.

Далі систему вакуумують, щоб видалити вологу та повітря, і лише після цього заправляють новий фреон. На завершення перевіряють тиск і стабільність роботи компресора.

Саме вакуумування важливе, адже волога всередині системи може призвести до утворення льоду та пошкодження елементів кондиціонера.

Скільки коштує заправити фреон в авто залежить від року випуску “залізного коня”, адже виробники використовували різні системи кондиціонування та холодоагенти. У старих автомобілях, випущених до середини 1990-х років, найчастіше застосовувався фреон R12, який сьогодні майже не використовується.

Більшість машин, вироблених із середини 1990-х до кінця 2010-х років, працюють на фреоні R134a — це найпоширеніший і найдоступніший холодоагент в Україні.

У нових автомобілях, випущених після 2017 року, використовується сучасний холодоагент R1234yf, заправка якого обходиться дорожче. В окремих нових моделях та електрокарах також зустрічаються системи на R-744 (CO₂).

Скільки коштує заправка кондиціонера в авто у 2026 році:

У 2026 році в Україні середня вартість заправки кондиціонера для легкових авто на СТО коливається в межах від 800 до 2 500 грн (мається на увазі фреон R134a для авто 1995–2020 років випуску).

Для автомобілів преміум-класу та нових машин ціна може сягати 2 000–4 500 грн.

Додатково антибактеріальне очищення системи коштує 300–500 грн, а діагностика герметичності — ще кілька сотень гривень залежно від сервісу.

Зростання цін пов’язане як із подорожчанням самого фреону, так і з витратами на обладнання та сервісне обслуговування.

Скільки коштує заправити фреон в машину самостійно

У 2026 році балон фреону об’ємом 650 мл коштує в середньому 750–850 грн. Комплект із кілограмом фреону R134a разом зі шлангами та базовими перехідниками обійдеться приблизно в 1 200–1 400 грн.

Також продаються універсальні набори для самостійної заправки, куди входять балон, манометр, шланги, крани та перехідники. Вартість таких комплектів стартує від 1 500 грн та залежить від комплектації.

Чи варто заправляти кондиціонер самостійно

Теоретично це можливо, але на практиці краще цього не робити. Без спеціального обладнання складно контролювати тиск у системі, а помилки можуть призвести або до недостатньої, або до надлишкової заправки. І в обох випадках страждає компресор.

Майте на увазі, що це найдорожча частина системи. Саме тому більшість фахівців радять хоча б базову діагностику проводити на СТО.

Щоб система працювала довше без дорогого ремонту, достатньо:

періодично вмикати кондиціонер навіть у холодну пору року,

вчасно міняти салонний фільтр,

не запускати систему на максимальне охолодження одразу після старту двигуна,

не ігнорувати неприємні запахи або дивні шуми.

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