У четвер, 25 червня, у польському Гданську стартує дводенна Конференція з питань відновлення України.

Головна мета заходу — посилення міжнародної підтримки, залучення інвестицій та прискорення економічної трансформації України, зокрема у сферах енергетики, критичної інфраструктури та логістики.

Конференція з питань відновлення України 2026: що відомо

Очікується, що конференція у Гданську посилить фокус на зміцненні безпекових спроможностей України, включно з новим безпековим виміром, запропонованим Польщею.

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– Зміцнення обороноздатності України розглядається як необхідна передумова для ширшої відбудови та довгострокового розвитку. Як платформа високого рівня для сприяння інвестиціям URC об’єднає міжнародних, суверенних та приватних інвесторів з метою прискорення укладення угод і розбудови основ для довгострокової економічної трансформації, – йдеться у повідомленні.

На URC-2026 очікуються делегації з близько 100 країн, серед яких: лідери держав і урядів, представники урядів країн-партнерів, члени національних парламентів, міжнародні організації та фінансові інституції, бізнес-лідери, органи місцевого самоврядування та організації громадянського суспільства.

Програму конференції поділили на п’ять тематичних напрямів:

Бізнес – мобілізація внутрішніх та іноземних приватних інвестицій для відновлення України з використанням сучасних фінансових інструментів, зокрема страхуванням воєнних ризиків. Особливий акцент планують зробити на розвитку переробної та виробничої промисловості як бази для нової моделі економіки країни. Людський капітал – створення комплексної соціальної стратегії для відновлення людського потенціалу України. Йдеться про підтримку молоді, дітей та ВПО, реформування освіти й медицини, включно з програмами ментального здоров’я та протезування, а також розробку системи повернення ветеранів до цивільного життя. Місцевий і регіональний вимір – роль місцевої влади у відновленні країни. Зокрема, на URC-2026 обговорять формування стійких громад через модернізацію житлового фонду, створення децентралізованих енергетичних систем, розвиток міських і сільських територій та зміцнення місцевої економіки. Інтеграція до Євросоюзу – про вступ України до ЄС. Учасники конференції зосередяться на обговорені реформ, економічній інтеграції з ЄС, забезпеченні верховенства права, реформуванні судової системи та держслужби, а також на дотриманні прав людини. Безпека й оборона – посилення української ППО, розвиток безпілотних технологій, військова мобільність та взаємодія у сфері розвідки. Окремі блоки будуть присвячені захисту промислових і енергетичних об’єктів, а також гуманітарному розмінуванню забруднених територій.

У межах URC-2026 діятимуть Форум відновлення, бізнес-ярмарки та Форум аналітичних центрів, який об’єднає експертів для обговорення відбудови України. Працюватимуть інфраструктурна та енергетична платформи.

Також заплановане засідання Керівного комітету та міністерська зустріч української платформи донорів за участі представників уряду України, країн Групи семи, ЄС і міжнародних фінансових інституцій.

Головними темами дискусій мають стати покриття бюджетних потреб України, проведення реформ, посилення стійкості країни та зміцнення енергетичної безпеки.

Раніше у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України попередили, що РФ планує провокації в Україні з польською символікою під час конференції в Гданську.

Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. До її складу увійдуть представники уряду, бізнесу, державних компаній та українських громад.

Президент України Володимир Зеленський також мав взяти участь у URC-2026 у Гданську, але через напруженість у стосунках з очільником Польщі Каролем Навроцьким його візит на захід під питанням.

Нагадаємо, на URC-2026 Україна планує підписати угоди з партнерами на понад €1,5 млрд.

Кошти спрямують на житло, інфраструктуру та відновлення громад.

Фото: скриншот трансляції URC-2026

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