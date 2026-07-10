Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив на захист рішення уряду надати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він заявив в ефірі TVN24.

Міністр оборони Польщі про передавання Україні ракет до Patriot

Очільник Міноборони висловив обурення через критику з боку опозиційних сил та команди президента Польщі Кароля Навроцького, невдоволених рішенням уряду передати Україні кілька ракет до систем ППО.

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Нещодавно керівник Управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач заявив що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішення про передання ракет.

Він риторично запитав про те, що це може бути – зрада чи дурість.

У відповідь Косіняк-Камиш наголосив, що військова допомога Україні входить до національних інтересів Польщі. На його думку, краще збивати російські ракети над Києвом, а не Варшавою.

– Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу, – обурився він.

Міністр оборони стверджує, що захищатиме ухвалене рішення, адже поразка України у повномасштабній війні з Росією – це найгірший сценарій для Польщі.

5 липня у Польщі заявили про наміри розсекретити список військової допомоги, переданої Україні протягом 2022-2026 років. Водночас Косіняк-Камиш заявив, що польська контррозвідка перевірить, хто міг намагатися розкрити державну таємницю, яка стосується цих постачань.

6 липня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військова допомога Україні відповідає інтересам безпеки самої країни та не повинна ставати предметом внутрішньополітичної боротьби.

У цей же день в канцелярії президента Польщі Навроцького розкритикували рішення уряду Туска розсекретити інформацію про військову допомогу для Києва.

Вже 7 липня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш оприлюднив інформацію про військову допомогу, надану Варшавою для України після початку повномасштабної війни Росії.

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