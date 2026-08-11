Українські військові системно знищують російські засоби ППО та РЕБ поблизу Геленджика, де розташована резиденція Володимира Путіна.

За даними The Moscow Times, із посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, серія ударів розпочалася 7 серпня зі знищення комплексу РЕБ Волна Купол Гарант, який придушував Starlink у радіусі до 20 км.

Після ліквідації РЕБ українські дрони отримали можливість пройти вглиб району. Уночі проти 9 серпня вони уразили російський ЗРК С-400, розташований приблизно за 500 метрів від попередньої цілі. За словами Бровді, удар припав на момент, коли комплекс запускав шість ракет, а пожежа тривала близько трьох годин.

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Російський зенітний ракетний комплекс С 400 Тріумф спочатку створювали як систему протиповітряної та протиракетної оборони. Його основне призначення — виявлення та знищення повітряних цілей, зокрема літаків, безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Однак під час повномасштабної війни Росія почала використовувати ракети цього комплексу і для ударів по наземних цілях.

Що відомо про комплекс С-400 та чому Росія використовує його для терору українських міст, читайте в нашому матеріалі.

ЗРК С-400: що відомо

С-400 є удосконаленим комплексом радянського сімейства С-300. На озброєння російської армії комплекс прийняли у 2007 році. Його виробником є російський концерн Алмаз-Антей.

С-400 — це не окрема пускова установка, а ціла система. До її складу входять командний пункт, радіолокаційні засоби, пускові установки, зенітні ракети та обладнання технічного забезпечення.

Особливість комплексу полягає в можливості застосовувати різні типи ракет. Тому характеристики С-400, дальність ураження, залежать від конкретного боєприпасу.

С-400: технічні характеристики

Розробник наводить для комплексу С-400 такі характеристики:

максимальна заявлена дальність ураження — до 400 км залежно від типу ракети та умов застосування;

цілі — літаки, безпілотники, крилаті та балістичні ракети й інші повітряні об’єкти;

склад комплексу — командний пункт, радіолокаційні станції, пускові установки, ракети та засоби технічного забезпечення;

пускова установка — є частиною комплексу, а не самостійною системою;

ракети — С-400 може використовувати боєприпаси різних типів із різними дальністю та характеристиками.

Тому показник у 400 км не означає, що будь-яка ракета С-400 здатна працювати на такій відстані. Наприклад, для 48Н6ДМ зазначається дальність до 250 км під час застосування по повітряних цілях.

Ракети С-400: характеристики

Можливості комплексу значною мірою залежать саме від ракети. Серед боєприпасів, які можуть застосовуватися комплексами С-400, є радянські 5В55К та 5В55Р. Для них заявлена дальність ураження повітряних цілей становить до 75 км, а маса бойової частини близько 133 кг.

Пізніше Росія розробила нові ракети, зокрема 48Н6 та 40Н6. Одна з найбільш відомих — 48Н6ДМ. Вона має бойову частину масою близько 180 кг, а заявлена дальність ураження повітряних цілей сягає 250 км.

Чому С-400 почали використовувати для ударів по землі

Попри те, що С-400 створювали для боротьби з повітряними цілями, Росія застосовує його ракети і проти наземних об’єктів.

Зенітна ракета спочатку розрахована на роботу по повітряній цілі, тому під час удару по землі виникають проблеми з точністю. При використанні на великій дальності ракета може втрачати радіокомандне наведення після досягнення радіогоризонту, після чого продовжує рух у напрямку району цілі.

Тобто йдеться не про перетворення С-400 на високоточний комплекс для ударів по землі. Навпаки, точність такого застосування нижча. Але небезпека залишається високою через швидкість ракети та потужну бойову частину.

48Н6ДМ: дальність і швидкість ракети

Однією з головних характеристик 48Н6ДМ є її висока швидкість. Під час запуску на відстань близько 230 км ракета долає її за кілька хвилин. Це суттєво скорочує час, який залишається для виявлення цілі, реагування та роботи систем протиповітряної оборони.

Чому удари С-400 небезпечні для українських міст

Окремо про загрозу таких атак розповів ветеран російсько-української війни та активіст Олег Симороз. У своєму Telegram-каналі він пояснив, чому під час окремих ударів по Києву сигнал повітряної тривоги може пролунати із запізненням.

За словами Симороза, одна з причин — дуже висока швидкість ракети та невелика відстань між місцем її запуску і ціллю. Якщо пуск здійснюється приблизно за 250-280 км від Києва, ракета, за його оцінкою, може досягнути міста менш ніж за дві хвилини.

Через такий короткий проміжок часу система оповіщення не завжди встигає пройти всі необхідні етапи. При цьому, як зазначав ветеран, засоби ППО можуть виявити ракету і навіть здійснити спробу її перехоплення, але попередження для населення іноді може надійти вже після перших вибухів.

Симороз також звертав увагу на точність таких ударів. За його словами, під час застосування на великих відстанях ракета може втрачати точність і падати не безпосередньо у визначену точку, а в районі цілі.

Однак для населених пунктів це не означає зниження загрози до безпечного рівня. Бойова частина ракети має осколкову дію, тому її використання по містах створює серйозну небезпеку для цивільного населення.

Саме через особливість такого застосування С-400 Симороз називав удари по населених пунктах “ракетним терором населення”.

Чим можна збивати ракети С-400

За словами Олега Симороза, одним із найефективніших засобів протидії таким ракетам є американський комплекс Patriot. Проте можливості його застосування залежать від наявності ракет-перехоплювачів, які є дорогими та обмеженими за кількістю.

Ветеран також говорив про необхідність знищення російських пускових установок С-400, розташованих поблизу українського кордону, а в перспективі і про розвиток власного виробництва ракет для української протиповітряної оборони.

Отже, С-400 — це насамперед далекобійний зенітний комплекс, а не система, створена для ударів по містах. Однак Росія використовує окремі його ракети і проти наземних цілей. Поєднання високої швидкості, значної дальності та осколкової дії бойової частини робить такі удари небезпечними, навіть попри нижчу точність порівняно з призначеним для повітряних цілей застосуванням.

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