Український уряд змінив підхід до повітряних тривог, розділивши їх за рівнем небезпеки. Жовтий рівень оголошують у разі атаки дронів, а червоний, коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

Нові правила мають дати змогу бізнесу та громадському транспорту працювати за меншої загрози, але з обов’язковим дотриманням вимог безпеки. За червоного рівня робота має припинятися, а люди переходити до укриттів.

Чи працює Сільпо під час тривоги у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи працює Сільпо під час повітряної тривоги

Покупці останнім часом помічають зміни в роботі супермаркетів Сільпо під час повітряних тривог. Якщо раніше окремі магазини продовжували обслуговувати клієнтів, зараз мережа переважно зачиняє торгові зали після оголошення небезпеки.

При цьому єдиного правила для всіх магазинів немає. У службі підтримки Сільпо пояснили, що під час повітряної тривоги магазини зазвичай зачиняються, але остаточне рішення ухвалює керуючий конкретного супермаркету.

Якщо в магазині оголошують повітряну тривогу, його можуть закрити для покупців. У такому разі каси припиняють обслуговування, а людей просять залишити торговий зал.

У Києві та області покупці вже помітили відповідні попередження у магазинах. Про подібні зміни повідомляли і жителі Дніпра. За їхніми словами, деякі супермаркети після оголошення тривоги припиняють роботу та виводять відвідувачів.

Тому відповідь на запитання, чи працює Сільпо під час тривоги у 2026 році, — переважно ні, але конкретний порядок залежить від рішення магазину.

Чи працює Сільпо в торгових центрах під час тривоги

Для супермаркетів, розташованих у торговельно-розважальних центрах, діє ще один фактор. У Сільпо пояснили, якщо магазин знаходиться в ТЦ, він працює або зачиняється відповідно до рішення адміністрації самого торгового центру.

Саме тому правила для двох магазинів мережі в різних локаціях можуть відрізнятися.

Чому змінилися правила роботи Сільпо

Питання безпеки магазинів під час атак загострилися після ударів по торгових об’єктах.

Один із таких випадків стався у Кривому Розі. Під час російської атаки дронами було уражено торговельний центр, загинули люди, серед них діти. Магазин Сільпо, який працював у цьому ТЦ, опинився в центрі уваги правоохоронців.

22 серпня 2026 року стало відомо, що директору Сільпо повідомили про підозру. Слідство перевіряє, зокрема, обставини роботи магазину під час повітряної тривоги та питання доступу людей до укриття.

Чи закривається Сільпо під час тривоги

Отже, у 2026 році магазини Сільпо зазвичай зачиняються під час повітряної тривоги, однак автоматичного правила для всієї мережі немає. Для окремого супермаркету рішення ухвалює його керуючий, а для магазину в ТЦ важливим є рішення адміністрації торгового центру.

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