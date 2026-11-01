У МОЗ спростували загрозу епідемії у Києві через перебої зі світлом та водою
- У Києві прокоментували повідомлення про можливу загрозу поширення небезпечних інфекційних захворювань.
- Фахівці Центру протидії дезінформації та установи МОЗ пояснили, як оцінюють епідемічну ситуацію в столиці та спростували чутки про загрозу спалаху небезпечних хвороб.
- Окремо спеціалісти розповіли, чи можуть відключення електроенергії та перебої з водопостачанням впливати на санітарну безпеку міста.
У Києві спростували інформацію про загрозу епідемії небезпечних інфекцій.
Холера в Києві: у МОЗ пояснили ситуацію станом на 1 листопада
Повідомлення про нібито загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А в Києві не відповідають реальній епідемічній ситуації.
Про це повідомили Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Фахівці пояснили, що оцінювання можливих епідемічних ризиків є звичайною профілактичною роботою, а не прогнозом спалаху захворювань.
– Сьогодні в низці засобів масової інформації з’явилися повідомлення про нібито загрозу виникнення епідемії інфекційних захворювань у столиці з посиланням на коментарі фахівців ДУ Київський міський ЦКПХ МОЗ.
Наголошуємо: таке трактування інформації є некоректним і не відображає реальної епідемічної ситуації в Києві. Оцінка ризиків — це не прогноз епідемії, – йдеться у повідомленні.
Станом на 1 листопада 2026 року в столиці не зафіксовано спалахів холери, дизентерії, черевного тифу чи гепатиту А.
У Центрі наголосили, що відключення електроенергії та короткочасні перебої з водопостачанням самі по собі не свідчать про погіршення епідемічної ситуації.
Наразі ризики поширення інфекцій у Києві оцінюють як низькі. Фахівці постійно контролюють епідемічну ситуацію та щодня перевіряють якість питної води.
Також Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ дав рекомендації мешканцям столиці:
- у разі перебоїв із водопостачанням використовуйте для пиття бутильовану або належним чином знезаражену воду. Кип’ятіння не усуває хімічного забруднення;
- дотримуйтеся правил особистої гігієни, ретельно мийте руки з милом;
- використовуйте безпечну воду для миття овочів, фруктів і посуду.
Зазначається, що у разі появи симптомів кишкових інфекцій варто своєчасно звертатися по медичну допомогу.