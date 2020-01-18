Безос поступився Арно першим місцем у списку найбагатших за версією Forbes

У рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes засновник Amazon Джефф Безос опустився на друге місце.
Його статки скоротилися на $760 млн – до $115,6 млрд після того, як акції компанії в п’ятницю, 17 січня, просіли на 0,7%.
На першому тепер президент Louis Vuitton та Dior Бернар Арно.
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Forbes оцінює його статки у $117 млрд (збільшилася на $1,9 млрд).
Третє місце зі статками у $110,6 млрд посідає співзасновник Microsoft Білл Гейтс.
До речі, рік тому саме Джефф Безос зі статками $139,9 млрд очолив рейтинг найбагатших людей планети, Арно був на четвертому.
Forbes складає список найбагатших людей світу в реальному часі, орієнтуючись на зміни котирувань акцій підприємств, які їм належать.
Джерело: Forbes