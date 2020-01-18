Безос поступився Арно першим місцем у списку найбагатших за версією Forbes

У рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes засновник Amazon Джефф Безос опустився на друге місце.

Його статки скоротилися на $760 млн – до $115,6 млрд після того, як акції компанії в п’ятницю, 17 січня, просіли на 0,7%.

На першому тепер президент Louis Vuitton та Dior Бернар Арно.

Читайте: Топ-10 найбільш високооплачуваних співачок у світі – рейтинг Forbes

Forbes оцінює його статки у $117 млрд (збільшилася на $1,9 млрд).

Третє місце зі статками у $110,6 млрд посідає співзасновник Microsoft Білл Гейтс.

До речі, рік тому саме Джефф Безос зі статками $139,9 млрд очолив рейтинг найбагатших людей планети, Арно був на четвертому.

Forbes складає список найбагатших людей світу в реальному часі, орієнтуючись на зміни котирувань акцій підприємств, які їм належать.

Джерело: Forbes