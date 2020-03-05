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50 на 50 – у Слузі народу немає єдності щодо відставки Рябошапки

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що у політичної сили немає єдності щодо голосування за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Він додав, що з цієї причини він не хоче поки обговорювати претендентів на цю посаду.

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– Прізвища претендентів будемо називати, коли посада звільниться. Імовірність цього – 50 на 50. Це ж депутати. У нас з кожним голосуванням так, – заявив Корнієнко.

Однак нардеп Олександр Качура впевнений, що відставка відбудеться.

Нагадаємо, Верховна Рада о 18.30 збереться на позачергове засідання для розгляду постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Джерело: PavlovskyNews

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