Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель за червень отримала 37 200 грн заробітньої плати,а президент – 22 тис. грн.

Сума заробітної плати Юлії Мендель в червні 2020 року становила 46 217 гривень:

посадовий оклад становить – 21 750 грн;

надбавки за інтенсивність праці – 8 700 грн;

заробіток за період службових відряджень і премії – 15 767 грн.

Однак з цієї суми сплачено дев’ять тис. грн податків, тому у підсумку речниця президента отримала трохи більше 37 тис. грн.

Читайте: Зеленський попросив Раду не розглядати закон про обмеження зарплат держслужбовцям

Водночас Володимир Зеленський в червні отримав 28 тис., але з нарахованої суми сплачено 5 460 грн податків і зборів, тому президенту видали 22 540 грн.

Надбавки і премії до зарплати президента не передбачені законодавством.

Заява Третьякової

В одному з інтерв’ю народний депутат від фракції Слуга Народу, голова комітету соцполітики Галина Третьякова назвала замалою заробітну плату парламентів, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.