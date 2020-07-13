Зеленський попросив Раду не розглядати закон про обмеження зарплат держслужбовцям

Президент України Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зняти з порядку денного три законопроекти – №3809, 3708 та 3708-1.

У листі, який отримав парламент, глава держави просить не розглядати 13 липня проект постанови про призначення чергових місцевих виборів і дві версії законопроекту про зарплату держслужбовців у період карантину.

– Прошу врахувати це під час розгляду питань порядку денного, – сказав представник президента в парламенті Руслан Стефанчук на позачерговому засіданні в понеділок.

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Постанову про призначення Уруського відкликали з Ради

Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради постанову про призначення Олега Уруського на посаду віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

10 липня цю пропозицію вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль.