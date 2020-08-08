Мауріціо Саррі звільнений з посади головного тренера Ювентуса.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Причиною відставки став виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів на етапі 1/8 фіналу. Тоді команда за підсумками двох матчів програла Ліону 0:1 – в гостях, 2:1 – у домашньому поєдинку.

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Мауріціо Саррі став головним тренером Ювертуса в червні минулого року. Під його командуванням туринці виграли Серію А. Однак у всіх кубкових турнірах Ювентус зазнав невдачі: Суперкубок Італії – програли Лаціо, Кубок країни – Наполі.

Раніше була інформація, що вірогідним кандидатом на посаду головного тренера претендує наставник Лаціо Сімоне Індзагі.

Згідно з контрактом, керівництво Ювентуса зобов’язане виплатити Саррі €20 млн. Однак, якщо контракт буде розірваний за згодою сторін, то екс-тренер отримає €11 млн.

Ліон – Ювентус

7 серпня Ювентус і Ліон зустрічалися в рамках матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Турині на стадіоні Альянц і завершилася перемогою Ювентусу з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 12 хвилині першого тайму відкрив футболіст Ліону Мемфіс Депай, забивши гол під час пенальті.

Потім завдяки пенальті Ювентус зрівняв рахунок. На 60-й хвилині другого тайму ще одним забитим голом знову відзначився Кріштіану Роналу, вивівши Ювентус вперед.

Оскільки у першому матчі Ліон здобув мінімальну перемогу вдома з рахунком 0:1 і забив ще один гол на виїзді, то за підсумками двох матчів рахунок став 2:2, що і дозволило вибити Ювентус.