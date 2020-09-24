У червоній карантинній зоні встановили низку обмежень. В Україні в цю епідзону входять Тернопіль і Бережан Тернопільської області.

Відповідне рішення встановила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Заборонено посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення (висадка можлива), прийом відвідувачів суб’єктами господарювання у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування, ТРЦ, інших закладів розважальної діяльності, спортзалів, фітнес-центрів, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також під забороною торгове і побутове обслуговування населення. Однак це не стосується об’єктів торгівлі, які забезпечують людей продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, ліками, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами, насінням та садовими матеріалами.

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Можуть працювати заклади, які здійснюють банківську і страхову діяльність, медичну, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, обслуговування і ремонт транспортних засобів, техобслуговування, діяльність з ремонту комп’ютерів. Крім того, працюватимуть компанії, які забезпечують поштовий зв’язок.

– Заборонено відвідування установ, які надають соціальні послуги, крім екстрених, – додав міністр.

Крім того, буде впроваджуватися особливий порядок роботи громадського транспорту та навчального процесу.

Поділ України на зони

До 31 жовтня в Україні діє адаптивний карантин, згідно з яким країну поділили на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Кожні два тижні їх оновлюють в залежності від епідемічної ситуації в регіонах. Для кожної зони діють свої обмеження та заборони.