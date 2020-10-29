Погода на 29 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

29-го жовтня з Чорного моря в Україну прийде циклон, який принесе дощі на півдні та у центрі країни. Ввечері дощитиме у західних областях.
На решті території поки – без істотних опадів.
Температура повітря в четвер очікується +13+19 градусів по всій країні.
Читайте: Прогноз погоди на осінь і зиму
– Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця. Проте вже потихеньку ситуація починає мінятися, – розповіла синоптик Наталка Діденко.
Кінець тижня – п’ятниця, субота, неділя – принесе в Україну похолодання та більше дощів.
Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця.
Проте вже потихеньку ситуація починає…
Опубліковано Наталкою Діденко Середа, 28 жовтня 2020 р.
Погода на зиму 2020
Початок зими в Україні будуть відносно теплими і без значних опадів. Морози не прийдуть у листопаді, багато снігу не буде і в грудні.
Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.
Докладний прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Наталка Діденко, Укргідрометеоцентр