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Факти / Погода

Дощі повертаються: погода в Україні на 29 жовтня (КАРТА)

29-го жовтня з Чорного моря в Україну прийде циклон, який принесе дощі на півдні та у центрі країни. Ввечері дощитиме у західних областях.

На решті території поки – без істотних опадів.

Температура повітря в четвер очікується +13+19 градусів по всій країні.

Читайте: Прогноз погоди на осінь і зиму

– Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця. Проте вже потихеньку ситуація починає мінятися, – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Кінець тижня – п’ятниця, субота, неділя – принесе в Україну похолодання та більше дощів.

Погода на 29 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця.
Проте вже потихеньку ситуація починає…

Опубліковано Наталкою Діденко Середа, 28 жовтня 2020 р.

Погода на зиму 2020

Початок зими в Україні будуть відносно теплими і без значних опадів. Морози не прийдуть у листопаді, багато снігу не буде і в грудні.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.

Докладний прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Наталка Діденко, Укргідрометеоцентр

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