Пальне, медикаменти, а головне продукти. Ця весна принесла багато сюрпризів. Подорожчало майже все.

Найбільше, за даними Держстату, за рік виросли в ціні яйця – 84,5%, цукор 61,7%, рослинна олія 35,4% та фрукти 14,9%.

В чому ж причина, що ціни немов навіжені?

На заводі з виробництва олії кажуть: дешевше вона зараз коштувати просто не може. Через дефіцит насіння та його вартість у фермерів. Адже минулого року був неврожай соняшника.

Аби зрозуміти, що й на скільки подорожчало, варто зварити борщ. Якщо за борщовий набір минулого року довелося заплатити 170 грн, то зараз він обійшовся б у півтора рази дорожче – 265.

Середній чек у супермаркеті нині 500 грн. І на ринку ситуація така сама. І як буде далі, продавці кажуть, то вже від примх погоди залежить.

В Україні звикли кивати то на корми, то на погоду – щойно мова заходить про ціни. Але не треба забувати й про хитрість деяких виробників. Антимонопольний комітет перевірив, чому ціни на цукор раптом злетіли у космос. Там підозрюють, що це справа рук двох компаній, яким вдалося закріпити за собою половину ринку.

Та не тільки ціни на українські продукти б’ють рекорди. Здорожчав ще й увесь імпорт, і харчовий, і промисловий. Хто б міг подумати – але зараз у логістиці дефіцит контейнерів. А саме ними доставляють товари з головної фабрики світу – Китаю.

Підштовхнути інфляцію може і пальне. Адже воно закладене в будь-якому товарі. Світова тенденція – ціни на нафту і так йдуть вгору, а тут ще й посівна.

Уряду довелося домовлятися з нафтотрейдерами. І навіть меморандум підписати про стримування цін на пальне. Це дало результат – цього тижня вони відкотилися на більшості АЗС в середньому на 50 копійок за літр бензину.

Але найпроблемнішим буде травень. Україна вперше за 10 років може зіштовхнутися з дефіцитом дизелю та скрапленого газу.

Здорожчання продуктів в Україні

Виробники збільшили ціни на продовольчі товари в Україні майже на третину у порівнянні із 2020 роком.

За даними Держстату, ще у березні минулого року індекс ціни на продовольчі товари становив 104,2%, натомість цьогоріч цей показник зріс до 130,3%.