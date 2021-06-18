У аеропорту Бориспіль прикордонники та правоохоронці на борту літака АН-12 виявили 400 авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням.

За даними Держприкордонслужби, залізний аероплан прямував за маршрутом Біла Церква – Бориспіль – Гардая (Алжир) – Абуджа (Нігерія).

На місці події працюють прикордонники, СБУ, а також прибули представники Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

За попередньою оцінкою експертів, ці авіаційні елементи належать до товарів військового призначення. Київська Держмитслужба вилучила повітряні гвинти для повного експортного дослідження.

Наразі слідчі направили повідомлення до Служби безпеки України про виявлення кримінального правопорушення за статтею 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.