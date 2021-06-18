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Юлія Захарченко |

Товари військового призначення: в аеропорту Бориспіль у літаку виявили 400 повітряних гвинтів

Товари військового призначення: в аеропорту Бориспіль у літаку виявили 400 повітряних гвинтів

У аеропорту Бориспіль прикордонники та правоохоронці на борту літака АН-12 виявили 400 авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням.

За даними Держприкордонслужби, залізний аероплан прямував за маршрутом Біла Церква – Бориспіль – Гардая (Алжир) – Абуджа (Нігерія).

На місці події працюють прикордонники, СБУ, а також прибули представники Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

За попередньою оцінкою експертів, ці авіаційні елементи належать до товарів військового призначення. Київська Держмитслужба вилучила повітряні гвинти для повного експортного дослідження.

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Наразі слідчі направили повідомлення до Служби безпеки України про виявлення кримінального правопорушення за статтею 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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