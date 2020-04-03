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Факти / Україна / Суспільство

Військовослужбовцям ЗСУ тимчасово призупинили щорічні планові відпустки

У зв’язку з карантинними заходами з протидії коронавірусу тимчасово призупинили щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.

Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Юрій Бобров.

– Основні відпустки призупинено в зв’язку з тим, що військовослужбовці повинні бути у місцях виконання завдань і виконувати вимоги постанов Кабінету міністрів України, якими введено режим надзвичайної ситуації, – сказав Бобров.

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Також діють обмеження щодо надання відпусток для складання екзаменаційних сесій в цивільних навчальних закладах.

Раніше Факти ICTV писали, що 3 квітня Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину. Посилені заборони починають діяти з понеділка, 6 квітня.

Джерело: Армія ФМ

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