12 років жив з папуасами та був членом 7 наукових товариств. Чим відомий Міклухо-Маклай

У Батурині на Чернігівщині, окрім гетьманської столиці і палацу Розумовських, відкрили невелику, але цікаву експозицію, присвячену всесвітньо відомому мандрівникові Миколі Міклухо-Маклаю. Відомий мандрівник об’їхав практично весь світ та став членом семи наукових товариств.

Один з пращурів Маклаїів товаришував з письменником Миколою Гоголем, а його родинна історія лягла в основу Тараса Бульби. Сім’я мандрівника хоч і не була заможною, однак вирізнялася порядністю і доблестю.

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Найстарший брат Сергій був справедливим суддею на Київщині, сестра Ольга – талановитою художницею, яка допомагала грішми подорожувати Миколі. А брат Володимир – був капітаном військового корабля.

Майбутній мандрівник Микола, ще будучи студентом, бунтував проти царського режиму. Він поїхав навчатися до Європи, де вирішив досліджувати маловідомі краї. Особливо його цікавили папуаси Гвінеї, які, до речі, тоді з’їдали того, хто їм не подобався.

Цілих 12 років Микола Міклухо-Маклай прожив із цим народом, навчив вирощувати кукурудзу, сою, боби і гарбузи, робити сокиру. А ще біологічно довів рівність рас, адже на той час темношкірих вважали людьми нижчої якості.

Історики розповідають, що підприємець Олександр Поль, відомий історик Дмитро Яворницький та Микола Міклухо-Маклай товаришували і були колекціонерами.

Всесвітньо відомий мандрівник прожив лише 41 рік, помер у скруті, залишивши гуманістичний та цікавий науковий спадок.

Я дуже люблю батьківщину свого батька Україну і пишаюсь тим, що я українець, – написав у своєму щоденнику, об’їздивши майже весь світ, Микола Міклухо-Маклай.

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