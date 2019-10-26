80% прибутку на благодійність. Чим Україні запам’ятався Терещенко

200 років виповнюється 26 жовтня відомому цукровому бізнесмену та благодійнику Ніколі Терещенку. Кажуть, що 80% свого прибутку відомий цукрозаводчик віддавав на благодійність. Тож визначні будівлі Глухова та Києва збудовані та досі працюють за його кошт.

Нікола Терещенко був топ-менеджером, мультимільйонером і меценатом. Українець жив задовго до капіталізму в Глухові – останній гетьманській столиці України. Разом із батьком та братами розкрутив бізнес на цукрі, зерні та солі до імперських масштабів. Українським рафінадом годували не лише імперію, а й Німеччину, Персію і навіть Китай.

Терещенко не лише заробляв, але й щедро вкладав гроші у глухівські лікарні, школи та притулки. У всіх школах, які підтримував Терещенко, педагогам доплачували.

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Новий корпус легендарного Охматдита не може довести до ладу жодна влада. А от першу будівлю звели за гроші мецената всього за одне літо. Тоді це була лікарня для простих робітників, повністю благодійна. Однак працювати в ній для найвідоміших лікарів було за честь.

Хотів Нікола, щоб і його діти осіли в Україні. Тож він придбав землю у центрі столиці для своїх доньок. У старшої Варвари з її чоловіком уже тоді була велика колекція картин. Саме так і з’явився легендарний музей Ханенків.

За успішний бізнес, щедрість і благодійність Нікола носив на грудях орден почесного легіону. А ще, хоч і був звичайним купцем, отримав дворянство для всієї родини.

Терещенки були справжніми аристократами за духом, а також стали одним з найшанованіших українських родів.

Нагадаємо, американський фанат випадково зібрав на пиво $1 млн і віддав гроші на благодійність.

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