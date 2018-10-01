Пошуково-рятувальне судно Донбас та буксир Корець вийшли з Одеської бази ВМС у відкрите море. Кораблі йшли у бік Криму, але залишалися у нейтральних водах. Не підходячи близько до півострова. Кінцева мета – Азовське море. Щойно українські судна наблизилися до Севастополя – з’являються кораблі та катери російського Чорноморського флоту та берегової охорони ФСБ, було піднято у небо винищувач СУ 27 та літак морської авіації, який час від часу наближався до суден ВМС.



За угодами Україна може вільно використовувати Керченську протоку. Адже це спільні води і України, і Росії. Командирам Корця й Донбасу росіяни повідомили про закриття району перед входом до Керченської протоки. Але майже одразу скасували це рішення. Усе, на що спромоглися окупанти – це влаштувати українцям у Керченській протоці своєрідний ескорт.

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До Керченської протоки Корець та Донбас з Одеси йшли три дні. І ось історична мить. Українські військові кораблі пройшли під нещодавно збудованим Кримським мостом. На російському телебаченні одразу розпочалася істерика. Справжнім подразником для Москви стануть два патрульні катери Айленд, які Сполучені штати цього тижня передали Україні. Вони можуть виходити в море навіть у шторм.

Зараз задача-максимум для України – створити повноцінну військову базу в Азовському морі. Поки розглядається для цього Бердянськ. Будувати базу будуть фактично з нуля. Тому можливо, морський перехід кораблів Донбас і Корець через керченську протоку буде далеко не останнім.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що другий штурмовий катер Кентавр для ВМС спустили на воду.