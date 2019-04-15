Кримський міст руйнується: від опори відвалився шматок
Російські окупанти розпочали небезпечне будівництво на Кримському мосту.
Вони прокладають залізничні рейки і планують запустити потяги у грудні.
Водночас експерти вже зазначають, що міст починає руйнуватися. Недавно від однієї з опор відвалився шматок.
Також останніми днями помітили, що берегова лінія збільшується через нанесення піску. Це відбувається через зменшення глибини Керченської протоки – відповідно опори можуть не витримати і міст впаде.
Читайте: Не менше року. Скільки часу треба на створення бази ВМС на Азові
Фахівці давно попереджали про складні геологічні умови і про небезпеку будівництва.
Раніше Факти ICTV писали, як росіяни влаштувалі провокації для українських кораблів під Кримська мостом.