Кримський міст руйнується: від опори відвалився шматок

Російські окупанти розпочали небезпечне будівництво на Кримському мосту.

Вони прокладають залізничні рейки і планують запустити потяги у грудні.

Водночас експерти вже зазначають, що міст починає руйнуватися. Недавно від однієї з опор відвалився шматок.

Також останніми днями помітили, що берегова лінія збільшується через нанесення піску. Це відбувається через зменшення глибини Керченської протоки – відповідно опори можуть не витримати і міст впаде.

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Фахівці давно попереджали про складні геологічні умови і про небезпеку будівництва.

Раніше Факти ICTV писали, як росіяни влаштувалі провокації для українських кораблів під Кримська мостом.

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