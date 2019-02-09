6 років навчання та випробувань: випуск курсантів ВМС в Одесі

7 футів під кілем – з таким побажанням випускали сьогодні курсантів Інституту Військово-морських сил України.

6 років навчання та випробувань обставинами за плечами. 26 випускників Одеської морської академії отримали первинне офіцерське звання та військово-морські кортики.

Серед них і захоплені в російський полон під час конфлікту в Керченській протоці Богдан Головаш та Владислав Костишин. Командування флоту має намір призначити молодих офіцерів на командирські посади після їхнього звільнення із полону.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, як стати каскадером в Україні: де вчать, ціна занять і вимоги.

Опубліковано Лютий, 09 в 19:20



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