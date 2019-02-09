Як стати каскадером в Україні: де навчають, ціна занять і вимоги
У вогні не горять, у воді не тонуть, не бояться куль, ударів та вибухів. Усе це про каскадерів – небезпечну і водночас цікаву професію.
Вони мають володіти бойовими мистецтвами, досконало знати кіноіндустрію та її закони, а ще – закони фізики.
Мозок у їхній справі так само важливий, як і сильні м’язи. Професійних шкіл, де навчають каскадерів в Україні поки немає, є лише приватні курси.
Готують близько року, коштує – від семисот гривень на місяць. Навчають переконливо падати, бити і гинути від куль, при цьому – не відчувати та не завдавати болю. А ще – боротися зі своїми страхами.
Читайте: Онлайн-освіта в Україні: чи допоможе влаштуватися на роботу та як отримати
Досвідчений каскадер може заробляти за місяць від півтори до двох тисяч доларів. Що важчий та небезпечніший трюк – то більший гонорар. Найдорожчі – падіння з висоти або ті, що треба відзняти за один дубль. Вартість одного може доходити до тисячі доларів.
Вчора Факти ICTV писали, як не панікувати і що робити, коли провалився під кригу.