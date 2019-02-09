Як стати каскадером в Україні: де навчають, ціна занять і вимоги

У вогні не горять, у воді не тонуть, не бояться куль, ударів та вибухів. Усе це про каскадерів – небезпечну і водночас цікаву професію.

Вони мають володіти бойовими мистецтвами, досконало знати кіноіндустрію та її закони, а ще – закони фізики.

Мозок у їхній справі так само важливий, як і сильні м’язи. Професійних шкіл, де навчають каскадерів в Україні поки немає, є лише приватні курси.

Готують близько року, коштує – від семисот гривень на місяць. Навчають переконливо падати, бити і гинути від куль, при цьому – не відчувати та не завдавати болю. А ще – боротися зі своїми страхами.

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Досвідчений каскадер може заробляти за місяць від півтори до двох тисяч доларів. Що важчий та небезпечніший трюк – то більший гонорар. Найдорожчі – падіння з висоти або ті, що треба відзняти за один дубль. Вартість одного може доходити до тисячі доларів.

Вчора Факти ICTV писали, як не панікувати і що робити, коли провалився під кригу.

Опубліковано Лютий, 09 в 14:03



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