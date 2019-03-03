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Під Одесою хлопець заради пограбування застрелив пенсіонерку та її онука

У передмісті Одеси молодий чоловік заради банківської карти і телефону застрелив пенсіонерку та її онука.

Під Одесою хлопець заради пограбування застрелив пенсіонерку та її онука

Трагедія трапилася в селищі Котовського під Одесою, повідомив глава ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін в Facebook.

Читайте: Під Вінницею чоловіка побили і закопали живцем

– За лічені години затримали покидька, який через жагу грошей, двома пострілами в голову відібрав не тільки банківську картку і телефон у літньої жінки, а й обірвав життя її і життя її онука – написав Головін.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл Київської області співмешканець вбив кохану та інсценував її самогубство.

Фото: Дмитро Головін

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