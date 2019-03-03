У передмісті Одеси молодий чоловік заради банківської карти і телефону застрелив пенсіонерку та її онука.
Трагедія трапилася в селищі Котовського під Одесою, повідомив глава ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін в Facebook.
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– За лічені години затримали покидька, який через жагу грошей, двома пострілами в голову відібрав не тільки банківську картку і телефон у літньої жінки, а й обірвав життя її і життя її онука – написав Головін.
Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл Київської області співмешканець вбив кохану та інсценував її самогубство.
Фото: Дмитро Головін
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