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Академія Національної гвардії України: як готують майбутніх воїнів

Вони вміють перемагати біль і знищити ворога з будь-якої зброї – в академії Національної гвардії України готують справжніх кіборгів, здатних дати гідну відсіч.

Щороку тут випускають чотири сотні офіцерів, які у разі бойового завдання можуть бути і снайперами, і штурмовиками. Кожен із них рано чи пізно відправляється на фронт захищати державу.

В академії є тренажер БТРа, на якому вчаться заряджати кулемет і гранатомет у бойову машину піхоти. Також керувати зброєю та вести вогонь. Кожен курсант має влучно стріляти з будь-якої зброї. Її два десятки видів – пістолети, гранатомети, рушниці – майже всі вітчизняного виробництва.

Навчитися контролювати тіло і не відчувати болю завдання кожного курсанта, навіть коли руку пронизують голкою.

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Раніше Факти ICTV писали, що нацгвардійці ліквідували ворожу БМП.

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