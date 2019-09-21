Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському: історія та екскурсії

Візитівка Одещини – Аккерманська фортеця в Білгороді-Дністровському. Укріплення зведене у восьмому столітті на залишках грецького міста Тіра, над Дністровським лиманом. Помилуватися фортецею щороку приїжджають понад 100 тис. туристів, для них приготували 15 екскурсійних маршрутів.

Аккерманську фортецю включили до попереднього списку пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, нині готують документи до повноправного членства.

Приїжджаючи до фортеці, туристи буквально потрапляють до машини часу, яка відносить їх у середньовіччя.

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Після прогулянки туристи можуть посмакувати середньовічною та Бессарабською кухнею. А ще – насолодитися вином. Неподалік, усього за 15 хвилин їзди від Аккерману, у селі Шабо розташований центр культури вина. Тут для гостей 45 хвилинна екскурсія про виробництво та історію цього напою.

А ще на екскурсії навчать професійної дегустації, що складається з 4 етапів – підготовка, спостереження за напоєм у келиху, аромат і смак.

З вином добре смакує якісний сир. Скуштувати його можна поруч у невеликій сімейній сироварні. Тут на вибір 15 сортів сирів, зокрема Гауда і Рикота.

Багатонаціональний колорит, традиції, архітектура та смачна кухня – українська Бессарабія вабить дедалі більше гурманів з Німеччини, Польщі, Прибалтики та інших країн.

До слова, нова історична локація! В Івано-Франківську знайшли Станіславську фортецю.

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