Без оригіналів і з порожніми стінами! Як виглядають українські музеї зараз та хто врятує експонати

Без оригіналів видатних робіт, іноді з порожніми стінами — так виглядають нині українські музеї. З початком широкомасштабного вторгнення вони мали евакуювати свої колекції, та встигли це зробити не усі.

Музеї на територіях, що побували під окупацією, часто розграбовані. Тож нині Мінкульт і музейники намагаються зробити роботу над помилками.

У столичному музеї Ханенків, буквально, порожні стіни. Колекцію, яка налічує тисячі творів мистецтва, ще 24 лютого демонтували й надійно сховали.

Поки скарби в безпеці, сам музей — ні. 10 жовтня під час обстрілів столиці, уламки ракети впали на дитячий майданчик прямо навпроти закладу.

– Я потрапляю на вулицю Терещенківську, вона повністю вся застелена склом. Мені страшно було навіть підходити до свого музею, – розповіла Мар’яна Варчук, наукова співробітнця Музею Ханенків.

Нещодавно вставили шибки й в музеї Тараса Шевченка. Колекції з оригіналами робіт Кобзаря, на місці уже не було. Її аврально ховали ще минулої зими.

– Це був шок для всіх. Усі були непідготовлені. На щастя, жодних інструкцій не було. Багатьом людям було страшно. Хтось біг охороняти, хтось — тікати, – каже Дмитро Стус, гендиректор Національного музею Тараса Шевченка.

Хоча Шевченкові оригінали в надійному місці, у музеї перестрахувалися. Усі електронні копії розмістили у хмарному сховищі, а на стінах повісили друковані копії робіт.

Неготовність до війни зіграла злий жарт із музеями на територіях, що потрапили в окупацію. Із Херсона варвари все покрали під час відступу. Музеї у Бердянську і Мелітополі спустошили заздалегідь.

– Ми маємо говорити не лише про діадему та скіфське золото. Експонатів у Мелітопольському музеї було дуже багато. Сьогодні, звичайно, немає жодного. Звичайно, вони усе вивезли. За нашою інформацією, вони їх вивезли у Крим, але насправді, де вони знаходяться і хто їх пограбував, ми не знаємо, – розказав Іван Федоров, міський голова Мелітополя.

Історичні музеї на окупованій Чернігівщині врятувало те, що оригінали вони зберігали у сховищах, у центральному обласному історичному музеї. Як діяти у війну, в Чернігові знали лише теоретично. Інструкцій не було, евакуація не передбачалась.

– Ми демонтували цінні експонати з експозиції, загортали, ховали у сховища, спочатку найцінніші, потім — менш цінні, потім ми знімали усе підряд, ті предмети, які у випадку якогось струсу могли постраждати, – додав Сергій Лаєвський, директор Чернігівського обласного історичного музею ім. Василя Тарновського.

Інструкції на випадок війни існували, та чинності вони набувають з оголошенням воєнного стану, кажуть у Мінкульті, а наступ росіян був надто миттєвим.

У відомстві запевняють, що працюють над помилками. Музейникам проводять тренінги, також змінились підходи до того, що саме Україна вважає культурною спадщиною.

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