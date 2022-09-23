Вересень, 23 в 12:27

Увечері 21 вересня, після довгих переговорів Україні вдалося повернути з полону окупантів 215 захисників, серед яких командири полку Азов, морської піхоти та Нацгвардії, вагітні військовослужбовиці та іноземці.

Звільнені з російського полону військовослужбовці розповіли, як відбувався обмін.

П’ятеро українських командирів, яких обміняли на колишнього нардепа Віктора Медведчука, кажуть, що до останнього не знали, куди їх везуть окупанти. Тому про повернення з російського полону дізналися лише в Туреччині.

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– Зателефонував дружині, були нереально позитивні емоції. Вона мабуть теж до кінця не вірила, що це так швидко станеться. Ми не вірили, що нас забирають. Думали, може, нас просто переводять кудись в інше місце, бо були всі разом. У це було важко повірити, бо тут реально увесь керівний склад, – зазначив командир Окремого загону спеціального призначення Азов Денис (Редис) Прокопенко.

За його словами, росіяни підняли полонених вночі та сказали одягтися. Вони наділи їм на голови шапки та маски і посадили в машину. Потім довезли до аеропорту, і вони пересіли в літак.

– Ми не вірили до останнього, доки літак не приземлився на турецькій землі. Вже було зрозуміло, що, можливо, будуть гарні новини для нас, – зазначив командир 12 бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького Денис Шлега.

Командир батальйону морської піхоти Сергій (Волина) Волинський також розповів, що російські військові знущалися з полонених, били та катували.

– Це було пекло. Справжній жах, – коротко прокоментував він.

Крім того, у цей час у лісі на Чернігівщині повернулися додому ще 210 бранців Кремля. Серед них 108 бійців полку Азов.

Російська сторона до останнього затягувала час. Обмін мав відбутися вдень, але окупанти привезли полонених лише вночі. Так, на кордоні медики чекали їх чверть доби.

Парамедик Катерина (Пташка) Поліщук, яку також звільнили з полону, розповіла, що вони їхали у важких умовах приблизно дві доби без їжі та води.

Серед звільнених також медик з Азовсталі Мар’яна Мамонова. Дівчина дізналася про вагітність вже під час війни.

– Мені не було куди йти. Маріуполь оточений. Це був шок, що я в полоні, вагітна. Ви не можете уявити, наскільки я рада, що повернулася. Цього дня я чекала шість місяців. Я дуже сподівалася, що не народжу в літаку, бо вже час, – сказала вона.

Українських захисників після приїзду оглянули медики. 14 одразу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Фото: ГУР Міноборони