В Україні оновили карантинне зонування. Київ залишився у помаранчевій зоні.

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до червоної зони віднесли такі міста, як Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Нове карантинне зонування в Україні почне діяти з понеділка, 19 жовтня.

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Повний список населених пунктів та районів червоної зони карантину:

Волинська область – міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район.

Донецька область – Слов’янський район.

Житомирська область – місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони.

Івано-Франківська область – місто Івано-Франківськ.

Київська область – місто Васильків та Бориспільський район.

Луганська область – міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони.

Одеська область – місто Біляївка та Татарбунарський район.

Полтавська область – місто Полтава.

Рівненська область – міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони.

Сумська область – місто Суми та Сумський район.

Тернопільська область – міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони.

Харківська область – міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.

Хмельницька область – міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони.

Черкаська область – міста Канів та Сміла, Смілянський район.

Чернівецька область – міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони.

Чернігівська область – міста Чернігів та Ніжин.

Карантин Україні

Згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин в Україні діятиме до 31 грудня.

Через непросту епідеміологічну ситуацію відбулося карантинне зонування: з’явився поділ на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону.

Такий механізм допомагає розуміти, де потрібно посилювати або послаблювати обмеження через Covid-19.

Про головні правила та заборони у карантинних зонах дізнавайтеся на Фактах ICTV.