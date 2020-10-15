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Факти / Україна / Суспільство

Київ поза списком: в Україні різко зросла кількість міст червоної зони карантину

В Україні оновили карантинне зонування. Київ залишився у помаранчевій зоні.

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до червоної зони віднесли такі міста, як Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Нове карантинне зонування в Україні почне діяти з понеділка, 19 жовтня.

Читайте: Кабмін продовжив карантин в Україні – нові правила

Повний список населених пунктів та районів червоної зони карантину:

  • Волинська область – міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район.
  • Донецька область – Слов’янський район.
  • Житомирська область – місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони.
  • Івано-Франківська область – місто Івано-Франківськ.
  • Київська область – місто Васильків та Бориспільський район.
  • Луганська область – міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони.
  • Одеська область – місто Біляївка та Татарбунарський район.
  • Полтавська область – місто Полтава.
  • Рівненська область – міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони.
  • Сумська область – місто Суми та Сумський район.
  • Тернопільська область – міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони.
  • Харківська область – міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.
  • Хмельницька область – міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони.
  • Черкаська область – міста Канів та Сміла, Смілянський район.
  • Чернівецька область – міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони.
  • Чернігівська область – міста Чернігів та Ніжин.

Карантин Україні

Згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин в Україні діятиме до 31 грудня.

Через непросту епідеміологічну ситуацію відбулося карантинне зонування: з’явився поділ на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону.

Такий механізм допомагає розуміти, де потрібно посилювати або послаблювати обмеження через Covid-19.

Про головні правила та заборони у карантинних зонах дізнавайтеся на Фактах ICTV.

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