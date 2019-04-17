Чому біда не вчить. Як карають пішоходів-порушників

Понад півсотні пішоходів травмувалися у ДТП лише з початку року на Волині. 13 із них загинули. Не стали наукою і штрафи – люди й далі поспішаючи, ігнорують правила.

На проспекті Соборності у Луцьку рух жвавий. Неподалік зупинка, але пішоходи до зебри не йдуть, мовляв далеко. Порушників навіть порахувати важко – вони перебігають тут один за одним. Навіть вже доріжку протоптали.

Люди навіть не каються, із двадцяти соромно стало лише одному чоловікові. Всі решта знаходять безліч причин, та навіть обґрунтовують своє порушення. І байдуже, що водіям їх важко помітити, особливо у дощ та увечері.

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Тому чи не щотижня патрульні влаштовують рейди. Порушників одразу перевіряють на знання правил. Виявляється, як треба переходити дорогу знають не всі.

Обурюються й водії – кажуть, несправедливо, коли їм за непропущеного на зебрі пішохода – одразу штраф, а тим, хто просто вибігає під колеса – жодного покарання.

Понад 300 порушників патрульні вже оштрафували. Та закликають людей – перед тим як вибігти на дорогу, добряче подумати, адже маленький штраф – ніщо, порівняно з каліцтвом, яке може спричинити власна легковажність.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Черкасах поліцейські ловлять пішоходів-порушників.

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