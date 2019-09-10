День запобігання самогубствам: статистика та три поради лікарів

Кожні 40 секунд на планеті хтось вкорочує собі віку. За рік майже 800 тисяч людей.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я, оприлюдненій до Дня запобігання самогубствам.

Частіше позбавляють себе життя чоловіки – у понад півтора рази. При чому в багатих країнах цей показник більший – майже втричі.

Лікарі радять, щоб погані думки не лізли в голову – треба вчитися радіти кожному дню. І навіть маленькі перемоги сприймати з вдячністю. А ще частіше гуляти, проводити час з рідними та друзями.

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До слова, ВООЗ назвала найбільш питущу країну Європи.

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