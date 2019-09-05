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Рейтинг привабливості для туристів: Україна піднялася на 10 позицій

Україна піднялася на 10 пунктів у рейтингу привабливості країн для туристів. Його щороку складає Світовий економічний форум.

Наша країна нині на 78 позиції зі 140.

До першої трійки увійшли Іспанія, Франція та Німеччина. Росія на 39 місці. Найгірша ситуація у Ліберії.

А от в рейтингу форуму за безпечністю країн для подорожей ми займаємо 107 місце. Лідирують у ньому Фінляндія, Ісландія та Оман. Росія – 98. Найнебезпечніше в Сальвадорі.

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Під час складання списку, експерти оцінювали надійність поліції кожної країни, поширеність терактів, рівень вбивств, втрати від тероризму, злочинності та насильства.

До слова, Київ потрапив до рейтингу найприязніших міст світу.

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