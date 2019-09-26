Діалог з окупантами неможливий. Під Горлівкою бойовики посилюють обстріли

За 5 років війни на Донбасі внаслідок підривів на ворожих мінах загинули 234 українські захисники, 1064 були поранені. Таку цифру оприлюднили в інженерних військах.

Зараз на Сході України заміновано близько 700 тис. гектарів землі. Передусім йдеться про сіру зону, яку планують найближчим часом розширити у зв’язку з анонсованим відведенням військ на всіх ділянках фронту.

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Тим часом на лінії фронту бойовики побили рекорд обстрілів за 3 місяці, вгативши по українських армійцях 32 рази. Застосували весь спектр піхотного озброєння, додавши артилерію.

Лише по оборонцях Мар’їнки терористичні війська 5 разів били з мінометів калібром 82 мм, по Красногорівці застосували ще більший – 120 калібр.

Загалом околиці 16 населених пунктів опинилися під вогнем бойовиків. У лавах українського війська двоє поранених армійців, ще один з бойовою травмою.

На околицях Горлівки наші військові у постійній бойовій готовності. Раз на кілька тижнів окупанти застосовують артилерію та міномети, щодня стрілецька зброя.

Особливо небезпечною є робота снайпера. Нині на фронті – це головна проблема для військових.

Природнє маскування дозволяє ворогу часто працювати із закритих позицій. Та як тільки наші армійці засікають квадрат, звідки окупанти відкрили вогонь – відразу відпрацьовують по ньому.

На околицях Горлівки, де війна перейшла вже у гарячу фазу, військові з іронією читають новини щодо можливого діалогу з окупантами. Відзначають, що вогонь в наш бік навряд чи говорить про бажання ворога піти з української землі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав про ціну людського життя і наочно показав, як війна на Донбасі забирає найкращий з них.

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