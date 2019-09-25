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Стежать через розвідницькі трубки: як українські бійці захищаються від снайперів

Російські найманці закидали забороненими мінами Мар’їнку, Луганське і Травневе. З гранатометів різних систем та снайперської зброї ворог вів вогонь ще по кількох населених пунктах з опорними позиціями українських військ. Від початку 25 вересня на Донбасі противник вже 15 разів обстріляв наших захисників.

На позиціях наші військові використовують спеціальні високі трубки розвідника аби слідкувати за ворогом не виказуючи себе.

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Піхотинці на позиції уважно слідкують за найближчою посадкою, де зосереджені основні позиції ворога, роблять це надзвичайно обережно.

Напередодні вдень ворожа куля снайпера забрала життя українського армійця в Мар’їнці. Бойовик влучив між плитами бронежилета і не залишив шансів на життя нашому армійцю.

Знешкодити ворожих снайперів в умовах зеленки дуже важко – переконують бійці. Ті можуть добу нерухомо чекати на один влучний постріл. Тож наші армійці намагаються не виходити на відкриті ділянки.

Бійці зізнаються, що останні кілька днів тут почалась справжня війна. Міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Часто бойовики гатять аби виманити наших військових на вогонь у відповідь та засікти наші позиції.

Нагадаємо, Київ працюватиме над запуском миротворчої місії ООН, якщо вичерпаються інші варіанти для встановлення миру на Донбасі.

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