Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав про ціну людського життя і наочно показав, як війна на Донбасі забирає найкращий з них.

Президент України Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН заявив, що у XXI столітті замість того, щоб бути почутим, можна бути убитим. І продемонстрував це наочно.

– Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже ця людина мала божественний голос. Його називали одним з найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі у Нью-Йорку, соборі Нотр-Дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опері у Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає ось так, – сказав Зеленський і показав присутнім кулю.

Він додав, що “12,7 міліметра не просто зупинили його кар’єру, вони зупинили його життя”.

– Ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це – вартість людського життя, – сказав президент.

Він пояснив, що мова йде про соліста Паризької національної опери, українця Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, захищаючи нашу країну від російської агресії.

– Таких історій – тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо у XXI століття. Століття можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим, – сказав голова держави.

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Василь Сліпак – соліст у Паризькій національній опері. Він 19 років пропрацював у французьких оперних театрах. Був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З червня 2015 року Сліпак був у зоні АТО на Донбасі. Спочатку надавав волонтерську допомогу, потім приєднався до 7-го батальйону ДУК Правий сектор. 29 червня поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області він загинув від кулі снайпера.

До речі, раніше на Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.