До 140 років з дня народження Казимира Малевича вийшов документальний фільм

Сьогодні 140 років від народження видатного уродженця України, всесвітньо відомого художника Казимира Малевича.

Цей геніальний художник знайшов такі форми живопису, які перевернули традиційні сприйняття реальності. Його форми, кольорові поєднання актуальні сьогодні і на багато років наперед.

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Його картина впізнавана та відома на рівні з Джокондою. Про Чорний квадрат знають навіть ті, хто не цікавиться мистецтвом.

Аби відкрити світу українського Малевича, до дня його народження вийшов спільний з італійцями документальний фільм Малевич.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що розкрито секрет Чорного квадрата Малевича.

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