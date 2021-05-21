До якого коліна можна самостійно дослідити родовід та як це зробити онлайн

Дізнатися про своє походження, звідки ваші прадіди, історію прізвища – це все можна зробити просто з дому через інтернет.

В’ячеслав Бутенко в минулому маркетолог, десять років працював в IT, вже чотири – професійно займається вивченням родоводів. Свій дослідив до 14 коліна.

Щоб спростити пошуки, навички IT застосував в генеалогії і разом з товаришами створив зведений електронний каталог архівів. А ще онлайн-карту, де можна відстежити, де поширене ваше прізвище і скільки маєте однофамільців. Знайти її можна на сайті Рідні.

В мережі чимало генеалогічних сайтів. Чи не найбільший Family search, у перекладі з англійської – пошук родини. Кілька років тому ресурс безкоштовно виклав скани архівів зі всього світу. Є тут українські.

У архіві можна віднайти церковні метри з датами народження та смерті своїх прадідів і прабабусь у XX ст. Пошукати інформацію можна і на ресурсах країн, під чиїм контролем в певний період була Україна. Оцифровують і викладають у мережу спадщину поляки. Є документи, які можна знайти, на жаль, тільки на російських сайтах. Зокрема, це стосується воїнів російської армії у Першій світовій.

— Він називається Гвар – це сайт, де можна знайти про учасників Першої світової. А також Память народа – ресурс про Другу світову, де інформація про українців, – каже дослідник родоводу Віктор Долецький.

Також можна замовити справи на сайті СБУ. Чимало цікавого у спеціальних історичних групах. Після досліджень у мережі доведеться таки йти у архів.

Долецький розповів, що зазвичай українські родоводи можна дослідити до 7-10 покоління. Є таке поняття, як генеалогічна стіна. В Україні стіна лежить на межі XVIII ст.

Серйозне дослідження може тривати понад рік і коштувати і $4-5 тис., якщо замовляти його у фахівця. Але люди за таку роботу платити готові. І якщо раніше шукали у себе шляхетські корені, то зараз більше хочуть дізнатися про своє походження.

Архіви СБУ щодо кримських татар

У травні архів Служби безпеки України опублікував світлини кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам у 1937-1938 роках.

Також публічно відкрили документи Комітету державної безпеки СРСР про геноцид того часу.

Детальніше про те, які документи щодо розстрілів кримських татар можна знайти в архівах СБУ, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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