Українські захисники атакували російський фрегат Адмірал Макаров у порту Новоросійськ та бурову установку Сиваш.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), який опублікував відповідне відео.

Атака на фрегат Адмірал Макаров та установку Сиваш

За уточненою інформацією, під час комплексної операції СБУ та інших складових Сил оборони по терміналу Шесхаріс оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили фрегат Адмірал Макаров проєкту Буревестник Чорноморського флоту Росії.

За словами командувача, операцію реалізували Птахи 1 ОЦ Сил безпілотних систем, а спланувала та координувала Служба безпеки України. Ступінь пошкоджень встановлює розвідка.

Водночас ударів по плавучій буровій установці Сиваш, яку Росія використовує як мобільну базу ППО/РЛС у Чорному морі для прикриття стратегічно важливих об’єктів, завдали Птахи 413 полку Рейд разом з силами глибинного ураження Військово-морських сил ЗСУ.

Що відомо про корабель Адмірал Макаров

Адмірал Макаров призначений для знищення підводних човнів, надводних кораблів та завдання ударів по наземних цілях.

Як зазначають у Силах безпілотних систем ЗСУ, фрегати проєкту 11356Р Буревестник неодноразово застосовувалися для запусків крилатих ракет Калібр по містах України.

Мадяр зазначив, що пуски ракет протиповітряної оборони здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, але це не завадило завдати йому уражень.

Пов'язані теми:

