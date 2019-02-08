€560 щомісяця. У Фінляндії влада дарує гроші безробітним

У Фінляндії безробітним роздали гроші. Фактично – подарували, без жодних зобов’язань. Ніхто не відмовився.

Уряд, звісно, критикували, казали, це марнотратство. Але чиновники переконували: так зменшать безробіття, адже люди стануть щасливішими, тож і буде більше шансів, що знайдуть не просто роботу, а професію, яка їм подобатиметься.

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Перші результати – рівень безробіття не знизився, але принаймні ті, хто отримав додаткові гроші – таки стали щасливішими.

Торік Фінляндія роздавала безробітним щомісяця 560 євро. Додатково до компенсації за втрату роботи, яка також сягає майже півтисячі євро.  Вибрали випадкових дві тисячі щасливчиків.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як лікують у Фінляндії.

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