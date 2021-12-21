Шмигаль: Тарифи і ціни на енергоносії зафіксовані на весь опалювальний сезон

Тарифи і ціни на енергоносії зафіксовані в Україні на весь опалювальний сезон цього року. Завдяки цьому люди можуть розрахувати та розуміти, якими будуть ціни до кінця опалювального сезону будуть тарифи на комунальні послуги.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV

– Для цього ми підписали меморандум з місцевою владою для того, щоб тепло, яке регулює місцева влада, також мало зафіксований тариф. Для цього держава практично передала місцевим радам понад 30 млрд грн, Нафтогаз витратив від 30 до 50 млрд грн. Ці всі речі стабілізували ринкові ціни для людей на газ і електрику, а також на тепло і гарячу воду.

В ефірі програми Шмигаль також запевнив, що уряд гарантує громадянам світло і тепло протягом опалювального сезону.

За його словами, запасів газу в Україні цілком достатньо, а з вугіллям наразі проблеми в усьому світі.

Прем’єр-міністр розповів, що останній місяць відбувається накопичення запасів вугілля. Крім того, наразі до нас прямує вугілля морським шляхом.

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