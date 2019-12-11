Гендерна рівність у Європі: головні теми Жіночого конгресу у Києві

Україні треба всюди зважати на гендерну рівність. Зокрема, що стосується написання законопроектів, як це роблять у Європі. На цьому наголошують закордонні спікери Жіночого конгресу, який нині триває в Києві.

Сьогодні про рівні права жінок і чоловіків у своїх країнах розповідали представники Німеччини, Фінляндії, Великобританії та Швеції, яка є, до речі, лідером за кількістю жінок у парламенті. Таким чином, влада демонструє приклад суспільству. Зважаючи на гендерні чинники, шведи навчилися навіть планувати бюджет і писати законопроекти.

Другий день поспіль на третьому Жіночому конгресі руйнують усі стереотипи про жінок, як слабку стать.

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Для українок відкривають двері великі компанії, банки, дедалі більше жінок займають там керівні посади. Компанії перестають ділити професії на чоловічі та жіночі, не зважаючи на стать платять однакову зарплату, та всіляко підтримують своїх працівниць.

Уперше на сцені конгресу зовсім юні спікери – представниці покоління Z. Дівчатам від 14 до 17 років, але вони вже проявляють лідерські якості. І розповідають, якою бачать гендерну рівність в Україні через декілька років.

Багато спікерів наголошують, важливо аби і жінка була впевнена у своїх силах. Бо часто жінки бояться керівних посад, і погоджуюся на меншу заробітну плату, ніж отримує чоловік на аналогічній роботі. Нині українки мають повірити, що вони можуть зробити світ кращим і утвердити рівні можливості.

Факти ICTV раніше писали про те, як пройшов український жіночий конгрес у Маріуполі.

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