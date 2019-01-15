Холод, бруд і ремонт 60-х: чому в Україні занедбані автовокзали

Автовокзал у Дніпрі – один із найбільших у Європі. Однак вигляд і сервіс – тут зовсім не європейські. Щодня тут бувають десятки тисяч людей. Вони скаржаться: у приміщенні холодно, місцями пошкоджені стіни і побиті величезні вікна.

Туалети чисті, але деякі кабінки не зачиняються, замки зламані. Через величезну кількість МАФів і добудов місцеві прозвали цю автостанцію Шанхаєм. Вона більше нагадує ринок – тут безліч торгівців, кіосків і кафе.

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Центральний автовокзал Вінниці. Автостанції тут у приватній власності. Але успішного бізнесу не видно. Зведені у 60-х роках будівлі – лякають жахливими фасадами і такими ж умовами. Старі двері – це найменша незручність. Тут табло – спадок 60-х років, на якому нічого не видно, старі міжміські каси, де касирів не чути. А вбиральня взагалі за півсотні метрів від фойє вокзалу.

Із центрального вокзалу вирушають автобуси практично в кожну країну Європи. І лише торік тут взялись за реконструкцію – облаштували сучасні міжнародні каси й почали ремонт службових приміщень. Аби повністю оновити автовокзали Вінниці – потрібно щонайменше 2 роки і десятки мільйонів гривень, кажуть в акціонерному товаристві.

У райцентрах ситуація ще гірша. У Рогатині на Прикарпатті автостанції взагалі нема – приміщення продали місцевим підприємцям. Восени залу очікування зачинили на замок. Після численних скарг будівлю колишньої автостанції відкривають – щоправда лише на кілька годин на день. Але тут жодних умов – немає світла й лавочок. І холодно, як на вулиці. Замість туалету – кілька дір. Немає не тільки лампочок, а й навіть дверей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві поліцейські “кришували” злодіїв на залізничному вокзалі.

Опубліковано Cічень, 15 в 19:40



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