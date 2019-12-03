Президент США Дональд Трамп відзначив важливість майбутньої зустрічі у нормандському форматі.

На думку американського президента, існує велика ймовірність того, що Україні та Росії вдасться досягти великого прогресу щодо Донбасу.

– Думаю, що зустріч дуже важлива. Є ймовірність, що буде досягнуто значного прогресу, – сказав Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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За його словами, прогрес у переговорах важливий як для України, так і для Росії.

– Це дуже важливо для України. Думаю, що це важливо і для Росії, щоб вони розробили договір, домовилися про мир. Думаю, є хороший шанс, що це станеться, – додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі.

Напередодні саміту президент України Володимир Зеленський збирає засідання РНБО.