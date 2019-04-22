Кількість порушень зменшилася: Айвазовська про другий тур виборів

Гість студії Факти ICTV голова правління всеукраїнського громадського об’єднання Громадянська мережа Опора Ольга Айвазовська. Вона поділилася своїми враженнями щодо другого туру, розповіла про порушення, які були зафіксовані на дільницях та чому МВС називає ці вибори особливими.

Далі пряма мова:

– МВС називає ці вибори особливими – через практично відсутність фальсифікації? Що скажете – ви?

Кількість порушень зменшилася порівняно з першим туром. Було декілька кричущих випадків, на одній з дільниць у Лебединському. Вона не відкрилася до 16.00 через те, що члени ДВК вимагали більшої оплати. В результаті проголосував лише один виборець. Членам ДВК загрожує до 7 років позбавлення волі.

Були факти підписання пустого протоколу, наприклад, в Одеській області. Спроби виносу бюлетеня. Це все були поодинокі випадки, тому ми можемо стверджувати, що Україна зробила такий вибір, який зробила у досить демократичний спосіб.

– Що ви скажете про явку. 40% людей не проголосували – це нормальний факт?

Явка на 1%-1.5% нижча, ніж на попередньому турі. Ми маємо понад 13% громадян, які живуть або працюють за кордоном, але були включені до списків виборців. Явка є така європейська. Тут немає ніяких гіперактивностей і провалу.

– Як би ви загалом описали українського виборця? Чи навчилися українці, на вашу думку, обирати і чи маємо ми загалом усвідомлення відповідальності взагалі цього процесу і кінцевого вибору?

Завдяки таким телеканалам як ICTV, який протягом 90 днів робили дуже багато якісних просвітницьких матеріалів, очевидно, що виборці отримують більше інформації щодо того, що є порушенням, як захистити своє виборче право, але змістовного вибору, як на мене, жоден з кандидатів не дав нам шансу зробити. Тому що мова не лише про програми, які реєструються в ЦВК, мова про якісну дискусію щодо завдань для кандидата, перших кроків.

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Ми зараз у сірому нерозумінні, в тумані, щодо того, як буде рухатися держава. Головне – не перетнути червоні лінії новому кандидату щодо РФ, щодо міжнародного збройного конфлікту, що має місце на Сході України.

До слова, Факти ICTV також давали інформацію про те, якою була явка на виборах 2019 Україна.

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