Кінець пандемії та посилення медицини: що чекає українців у 2022 році

Мольфарка Магдалена із Закарпаття розповіла, що чекає українців у 2022 році.

Для того, щоб відкрити завісу майбутнього, вона проводить спеціальний обряд: палить трави та розрізає дим ножем.

Перше, про що говорить – це про протистояння з Росією. Каже, що у 2022 році Москва не полишить своїх загарбницьких планів щодо України. Однак заспокоює – на повномасштабну війну у Кремлі не наважаться.

– Не треба боятися ворога, бо він як той вовк. Якщо будемо його боятися, то краще в ліс не ходити. Ні холоду, ні голоду, ні війни не буде, повномасштабної війни, – каже мольфарка.

За словами Магдалени, дефолту, енергетичної кризи чи нових протестів в країні не станеться. А економіка почне набирати обертів після двох років пандемії коронавірусу.

– Зміни у кращу сторону, зміни у плані будівництва, плані економічного зростання, зміни у плані освіти. Цьому дуже зрадіють вчителі. І бачу дуже значне посилення медицини, – додала мольфарка.

Про економічне зростання та достаток говорить і чорний маг Дмитро Дульський. Йому майбутнє відкривають карти Таро.

Каже, що навіть трохи здивований, адже вони показали йому лише позитивні сигнали. Маг віщує, пандемія коронавірусу остаточно ослабне в Україні вже 2022-го. Локдаунів не передбачає.

– Якийсь ажіотаж з киснем, нестача лікарів – такого вже не буде. Поступово ми вийдемо на фінішну пряму. В інших країнах будуть і локдауни, місцями сплески захворювання, – розповів Дмитро Дульський.

З позитивними віщуваннями для України мольфарки та мага погоджуються і зірки. Астрологи навіть запевняють, що восени-влітку на нас чекає перемога на міжнародній арені.

– 30 березня – дуже хороший аспект. Він може бути аспектом миру, перемоги чи якихось успіхів на міжнародній арені. Можливо, це буде закріплений крок важливий на шляху до НАТО чи Євросоюзу. Тобто дуже хороші якісь події, – каже астролог Альбіна Пономаренко.

Всі в один голос запевняють, що 2022 рік буде однозначно позитивним для українців. Однак наголошують, що у році тигра потрібно бути сміливішим та не боятись змін у своєму житті, і тоді ніщо не зможе вас зупинити.

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