Куля прилітає швидше за звук. Як ЗСУ рятуються від снайперів на передовій

Бойовики напередодні 12 разів порушили режим припинення вогню. Найгарячіше було біля Старогнатівки, Луганського та Кримського. Противник гатив по позиціях ЗСУ із забороненого озброєння.

Також ворог намагався провокувати українських військових обстрілами поблизу ділянки розведення у Петрівському, сподіваючись, що наші захисники відкриють вогонь у відповідь.

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Тим часом представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ констатували завершення процесу відведення військ у Золотому.

Попри тиждень сильних вітрів, ворожі снайпери не припиняли роботу. Протидіяти ворожим снайперам – це робота не з легких.

Найкраща антиснайперська система – не попадатися йому на очі. Будь-який отвір, шпаринка чи відкрита місцевість виводить бійців на приціл ворогу. Для перевірки активності ворожих снайперів наші захисники піднімають над позиціями манекен, який приймає на себе перший удар.

Окрім снайперів із поривами вітру у бойовиків збільшились і калібри. Також окупанти почали атакували українські позиції і серед білого дня.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти зі стрілецької зброї поранили молоду жительку Мар’їнки.

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