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Купують навіть у США: одеські розробники створили додаток для онлайн-магазинів

Як вдало придбати одяг без примірок під час пандемії? Про це знають одеські розробники мобільного додатку, за допомогою якого створюється 3D-модель людського тіла із врахуванням 29 різних показників, як от ширина плечей, об’єм грудей, зріст тощо.

Варто лише зробити дві фотографії і за лічені секунди вам підберуть одяг. Додаток аналізує дані та за 20 секунд видає результат.

Розробники тішаться – із замірами їхня програма працює навіть точніше за кравця. Компанія працює лише  другий рік. Та пік популярності додатку припав саме на час пандемії, коли магазини працювали тільки в онлайні.

Лише за липень, фірма почала співпрацю з великою американською компанією. Відтак додатком вже послуговуються дві сотні магазинів.

Також з 15 липня популярний стрімінговий сервіс Spotify доступний в Україні та ще 12 країнах Європи. У цьому списку – Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Казахстан, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Росія, Сербія та Словенія. Загалом він тепер працює у 92 країнах світу.

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