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LED-освітлення у Києві: як виглядає та як реагують українці

Столиця поступово переходить на сучасне освітлення. LED-технології виправдовують себе. Хоч коштує встановлення мільйонів, однак прослужать вони довше і енергію споживатимуть економніше.

Кияни активно підтримують такі зміни.

LED-системи дають яскраве світло, а енергії споживають суттєво менше, та й можуть працювати 100 тисяч годин, а це мінімум 10 років. Служать у півтора рази довше від звичайних ламп.

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Це комфорт мешканців та безпека водіїв, щоб краще бачити на пішохідних переходах людей.

У минулому році змонтували 10 тисяч ліхтарів, зекономили на кінець року майже 11 мільйонів гривень. Ті ж самі розумні технології дозволяють у режимі онлайн зменшувати освітлення глибокої ночі в період розвантаженого дорожнього трафіку і бачити будь-які збої в усій системі.

До слова, Київ потрапив до рейтингу найприязніших міст світу.

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