М’ясо багате на білок та корисні жирні кислоти – де розводять мармурового сома
Смачний, корисний, дієтичний. На аквафермі Черкащини розводять мармурового кларієвого сома.
Швидко росте, невибагливий у догляді, має низькокалорійне неалергійне м’ясо, яке можна їсти навіть дітям. Адже воно багате на білок, жирні кислоти Омега 3 і містить всього 115 кілокалорій на 100 грам. Ці якості африканського сома і надихнули Олександра Новохатка розводити в Павлиші саме цього хижака.
Розводять рибу у велетенських басейнах. Мармуровий сом теплолюбивий. Тому цілий рік вода тут – 26-27 градусів.
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Мальків годують збалансованим сухим кормом, потім переводять на дорослу їжу, саме від неї залежить якість м’яса. Морську рибу для сомів закуповують в Естонії, годують замороженою.
За потреби в господарстві можуть вирощувати до ста тон мармурового сома. Але тут поки вивчають ринок і попит на хижака. Свіжу рибу оптом постачають у великі міста України. Роздрібна ціна від 70 до 90 гривень за кілограм. Власної переробки поки немає, але є угоди з відповідними підприємствами.
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